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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.22 09:00

Умышленный обстрел украинскими вооруженными формированиями радиационно и химически опасных объектов создаёт реальную угрозу жизни и здоровью тысяч мирных жителей

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по объектам атомной энергетики.

Так, 11 августа 2022 г. подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий совершён обстрел Запорожской атомной электростанции.

В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала и работа реакторов не нарушена.

Кроме того, 10 августа 2022 г. артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированный бригады ВСУ со стороны населённого пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе. В результате обстрела повреждена 40-тонная ёмкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжёлые ожоги дыхательных путей. Оперативными действиями подразделений МЧС Донецкой Народной Республики удалось ликвидировать последствия артиллерийского удара и не допустить жертв среди местного населения.

Подчеркиваем, что это не первый умышленный обстрел радиационно и химически опасных объектов украинскими вооруженными формированиями, в результате которого создаётся реальная угроза жизни и здоровью тысяч мирных жителей. Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма…

Зафиксированы очередные факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях:

в Николаеве на территории детского сада №103 (ул. Океановская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась, боевики фактически используют местное население в качестве «живого щита»;

в Запорожье украинскими националистами в здании детского сада №295 (ул. Автозаводская) развернут штаб территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена бронетехника;

в Константиновке Донецкой Народной Республики украинские вооруженные формирования в детском саду (ул. Гастелло) оборудовали командный пункт и склады боеприпасов, по периметру выставили блокпосты, а подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в помещениях детских садов №№8 и 67 (ул. М. Приймаченко) дислоцированы подразделения ВСУ, а на территориях размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты.

Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам простых граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Кроме того, в Днепропетровской области украинскими националистами заминированы автомобильные мосты через реки Гайчур (с. Писанцы) и Вороная (с. Сосновка), которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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