«Унесённые призраками» - приглашает киноклуб «Лето с Хаяо Миядзаки»

23 июля в конференц-зале областной научной библиотеки (3-й этаж) состоится показ мультфильма «Унесённые призраками» — полнометражный аниме-фильм режиссёра Хаяо Миядзаки, снятый на студии «Гибли» в 2001 году.

Как сообщает vk.com/murmanculture, этот фильм имел огромный успех у критиков и зрителей, а также фигурирует во многих списках величайших анимационных фильмов в истории. Он стал самым успешным фильмом в истории Японии.

Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждёт великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и, к ужасу девочки, превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.

Начало показа в 17.00, вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266621%2Falbum-139605315_00%2Frev