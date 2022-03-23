«Подразделения российских вооруженных сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины. В настоящее время ведут бой за овладение населенным пунктом Новомихайловка. Группировка войск Донецкой Народной Республики, завершив зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – За ночь в данном районе уничтожено три танка, два БМП, два миномета и 5 автомобилей повышенной проходимости.

Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесён удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражено 97 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У» в промышленной зоне на северной окраине Киева, 8 зенитных ракетных комплексов, в том числе: 6 «Бук-М1», один С-300 и одна боевая машина ЗРК «Оса», 10 командных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, а также 3 станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького.

Группой «ночных охотников», состоящей из вертолётов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожены 8 танков, 5 БМП и БТР, 9 автомобилей и тягачей, 3 дота, 7 орудий полевой артиллерии и минометов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 184 самолета и вертолетов украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники».

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