«Группировка войск российских Вооруженных сил за ночь продвинулась ещё на 4 километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил. Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Группой «ночных охотников», состоящей из вертолётов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе 7 танков, 5 БМП, 3 БТР.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 51 военный объект Украины. Среди них: два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники».

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