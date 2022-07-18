Уничтожение реактивных установок залпового огня HIMARS позитивный результат для России и «печальное известие» для Украины и НАТО

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США», - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игорь Конашенков.

Минобороны России 17 июля сообщило об уничтожении в Донецкой Народной Республике высокоточным оружием наземного базирования пусковой установки и транспортно-заряжающей машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных на Украину США.

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США», - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игорь Конашенков.

M142 HIMARS - высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонное шестиколесное шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.

Уничтожение ВС РФ реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе — плохая новость для североатлантического альянса. Об этом заявил американский эксперт Джек Бакби, сообщает «19Fortyfive».

Как пишет mk.ru, по мнению эксперта, ликвидация этих РСЗО — позитивный результат для России и «печальное известие» для Украины и НАТО, отметил Бакби. Он напомнил, что на прошлой неделе США отправили 8 установок HIMARS для ВСУ. Ещё 4 планируют поставить Украине в ближайшем будущем.



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