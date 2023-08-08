Уничтожено три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области

Общие потери противника на Южно-Донецком направлении составили более 225 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 7 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовыми отрядами «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области. За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трёх километров в глубину обороны противника. В районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики успешно отражены двенадцать контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Котляровка и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Успеновка и Работино Запорожской области. В районе населённого пункта Новоселовка Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Яблоневое и Новоданиловка Запорожской области. За сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Также, армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 225 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение 107-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах.

Кроме того, уничтожено три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Середина-Буда Сумской Области, Чернещина и Синьковка Харьковской области.

В районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет «Storm Shadow» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Кирилловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области».

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