На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожены более 120-ти украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 27 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наёмниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населённых пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. Уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожены более 120-ти украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населённых пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Колодези Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186-ти районах.

В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ.

В районе населённого пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ольговка, Тягинка, Львово Херсонской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области».

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