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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.22 11:30

Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У»

«Группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежное. Подразделения Донецкой Народной Республики ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило 4 километра, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесён авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области. Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У».

Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России сбито в воздухе один украинский вертолёт – Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 181 украинский самолёт и вертолёт, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских лабораторий документов о реализации США и их союзниками по НАТО военно-биологических программ на территории Украины. Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове.

Хочу подчеркнуть, что согласно документам, данные исследования выполнялись в Харькове на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет. В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности.

Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны.

В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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