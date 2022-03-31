Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады

«Вооруженные силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка. Идёт зачистка от националистических формирований населённого пункта Золотая Нива. Продвижение составило 8 километров. В данном районе уничтожены до 50 человек личного состава, три танка, 5 БМП, 8 автомобилей различного назначения, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Подразделения Луганской Народной Республики продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка.

Украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьёзные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы. За день на этом направлении уничтожены свыше 50 националистов, 2 танка, 3 БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.

На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск.

На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил – на Донбассе.

Все эти цели были выполнены.

Одновременно Российская армия решала и другую задачу, а именно – в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путём профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также используя современные высокоточные средства поражения, - создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Народных Республик Донбасса.

С этой целью проводилось и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается.

Таким образом, все основные задачи Вооруженных сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены.

Целью перегруппировки российских Вооруженных Сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса.

Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожено 2 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Балаклея и Верхнеторецкое.

В течение дня оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражено 69 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1657 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия.

Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом.

В результате проведения специальной военной операции прекратились исследования в ряде украинских биолабораторий, в которых по заказу Пентагона проводились работы со штаммами возбудителей особо опасных инфекций.

При этом ряд полученных документов из этих лабораторий свидетельствует о сокрытии личностей испытуемых и имевшемся серьёзном риске для их жизни.

Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества.

Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьёз рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации.

Более детально о результатах анализа полученных документов и выявленных фактах мы расскажем в ближайшее время на специальном брифинге».

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