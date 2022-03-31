Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне«Объясняем.РФ»: на вопросы северян в прямом эфире ответит министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.03.22 09:00

Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады

«Вооруженные силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка. Идёт зачистка от националистических формирований населённого пункта Золотая Нива. Продвижение составило 8 километров. В данном районе уничтожены до 50 человек личного состава, три танка, 5 БМП, 8 автомобилей различного назначения, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Подразделения Луганской Народной Республики продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка.

Украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьёзные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы. За день на этом направлении уничтожены свыше 50 националистов, 2 танка, 3 БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.

На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск.

На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил – на Донбассе.

Все эти цели были выполнены.

Одновременно Российская армия решала и другую задачу, а именно – в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путём профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также используя современные высокоточные средства поражения, - создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Народных Республик Донбасса.

С этой целью проводилось и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается.

Таким образом, все основные задачи Вооруженных сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены.

Целью перегруппировки российских Вооруженных Сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса.

Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожено 2 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Балаклея и Верхнеторецкое.

В течение дня оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражено 69 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1657 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия.

Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом.

В результате проведения специальной военной операции прекратились исследования в ряде украинских биолабораторий, в которых по заказу Пентагона проводились работы со штаммами возбудителей особо опасных инфекций.

При этом ряд полученных документов из этих лабораторий свидетельствует о сокрытии личностей испытуемых и имевшемся серьёзном риске для их жизни.

Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества.

Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьёз рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации.

Более детально о результатах анализа полученных документов и выявленных фактах мы расскажем в ближайшее время на специальном брифинге».

Фото:  https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 21 по 27 марта по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Позвольте:
30.03.22 19:02
За что платить-то, если с января 2014 года (года вступления в силу Закона о своевольном перекладывании бремени оплаты КР с плеч государства на плечи налогоплательщиков) в уйме домов никакого ещё капре
Комментарий к новости:Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне
Антон Васильевич
29.03.22 16:13
При СССР были парткомы, райкомы, обкомы. Но от них и от страны мы сами отказались, теперь пенять не на кого!
Комментарий к новости:ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах
Д.О. Вернер
29.03.22 13:10
А что было в Мурманске при СССР вместо ЦУР?
Комментарий к новости:ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Свои-2». Художественный сериал, 47 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФОРМАП оказывает помощь предпринимателям региона в рамках Плана по обеспечению устойчивого социально-экономического развития-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов доллар США практически не меняется-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минобрнауки РФ подготовило проект документа о выдаче электронных дипломов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика