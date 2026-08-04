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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.26 09:20

Уничтожить корабли условного противника: Северный флот провёл масштабное учение в акватории Баренцева моря

Всё прошло как по нотам. Воздушная разведка засекла корабельную группировку условного противника на удалении свыше 300 километров и передала её координаты на командный пункт. Данные объективного контроля подтвердили поражение «вражеских» кораблей.

Северный флот провёл учение разнородных сил по уничтожению корабельных группировок условного противника в акватории Баренцева моря. В маневрах задействовали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», а также береговой ракетный комплекс «Бастион».

По данным пресс-службы Минобороны РФ, на отдельных этапах к учению также привлекали противолодочный самолёт Ту-142, бомбардировщики Су-24М, палубные истребители МиГ-29К, а также дальние ракетоносцы Ту-22М3 и самолёт заправщик Ил-78.

В военном ведомстве уточнили, что фрегат «Адмирал Головко» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр», а «Маршал Устинов» – крылатой ракетой «Вулкан».

В свою очередь расчёт ракетного дивизиона БРК «Бастион» береговых войск Северного флота запустил сверхзвуковую противокорабельную ракету «Оникс» из позиционного района на полуострове Рыбачий.

Кроме того, многоцелевая АПЛ «Орёл», оставаясь в подводном положении, выполнила стрельбу тремя крылатыми ракетами «Гранит» по мишенной позиции.

Как отмечает vk.ru/mil, всё прошло как по нотам. Воздушная разведка засекла корабельную группировку условного противника на удалении свыше 300 километров и передала её координаты на командный пункт. Данные объективного контроля подтвердили поражение «вражеских» кораблей.

 

Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-133441491_456288153

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