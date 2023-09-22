Уникальная иммерсивная экскурсия, созданная при поддержке нацпроекта «Культура» и плана «На Севере – жить», расскажет больше об истории Североморска

При поддержке нацпроекта «Культура» и в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить» муниципальные музеи Кольского полуострова продолжают преображаться. Новое экспозиционное оборудование этой осенью появилось в Североморском музейно-выставочном комплексе.

Более 25 лет работники музея трудятся над изучением и сохранением морского культурного и военно-исторического наследия флотской столицы. Закупленное при федеральной поддержке оборудование, в том числе специальные приборы по учёту климат-контроля для экспозиционных залов, стеллаж с выдвижными сетчатыми экранами для хранения картин и другие приспособления, позволяющие повысить сохранность уникальных экспонатов.

Ещё одно новшество, которое удалось внедрить в музейную работу благодаря поддержке нацпроекта «Культура» – аудиогид, который позволит гостям музея переместиться в Североморск 50-60 годов прошлого столетия. Создать эффект погружения во время пеших прогулок по городу прошлого позволяет разработанная специально для использования аудиогида иммерсивная экскурсия.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году впервые в рамках нацпроекта обновляются экспозиции четырёх муниципальных музеев. Погрузиться в прошлое родного города смогут теперь и жители Полярного – в местном историко-краеведческом музее появились очки виртуальной реальности. Новое оборудование также установлено в экспозиционно-выставочном пространстве территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея – современные сенсорные экраны и проекторы позволяют по-новому представить уникальную музейную коллекцию, отражающую историю саамского народа и его самобытную нематериальную культуру. Кроме того, до конца года распахнет свои двери для посетителей модернизированное выставочное пространство Ковдорского краеведческого музея.

Фото: https://gov-murman.ru