Уникальная операция по эвакуации российского полярника проведена в Центральной Арктике

Один из участников экспедиции «Северный полюс-41», более восьми месяцев дрейфующих в водах Северного Ледовитого океана при поддержке ледостойкой платформы «Северный полюс», был доставлен в больницу. Координацию экспедиции обеспечивает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Как сообщает www.aari.ru, в ночь на 6 июня один из полярников на дрейфующей станции почувствовал себя плохо. Судовой врач провёл всестороннее обследование, в том числе с применением УЗИ, поставил диагноз и приступил к лечению. Однако принимаемые меры к улучшению состояния больного не привели. После консультации с медиками на Большой земле и руководством ААНИИ было принято решение об эвакуации больного и доставке его в стационар.

В соответствии с действующим регламентом, институт обратился в Морской спасательно-координационный центр «Мурманск» Морской спасательной службы. В Центре оперативно отработали запрос и пришли к выводу, что с учетом расположения судна, оптимальным вариантом является обращение за помощью в спасательный центр Объединенного координационно спасательного центра Северной Норвегии на Шпицбергене. После всех необходимых согласований и консультаций норвежская сторона подтвердила готовность транспортировать больного.

6 июня в 22.35 на вертолётную площадку НЭС «Северный полюс» совершил посадку вертолёт «Super Puma». Больной был дополнительно осмотрен прибывшими на борту медиками, подтвердившими необходимость и возможность эвакуации. После дозаправки, вертолёт с полярником на борту взял курс на город Лонгйир на архипелаге Шпицберген. Оттуда санитарным самолётом его доставили в больницу города Тромсё.

В условиях стационара пациенту уже оказана вся необходимая медицинская помощь. На текущий момент состояние больного оценивается как тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет.

Операция по эвакуации проведена в соответствии с Международной конвенцией по спасению на море и существующими двусторонними соглашениями между Российской Федерацией и Королевством Норвегия.

ААНИИ выражает глубокую признательность МСКЦ «Мурманск» и JRCC – North Norwaу за оказанную помощь, оперативность и решительность.

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/v-severnom-ledovitom-okeane-provedena-unikalnaya-operatsiya-po-evakuatsii-polyarnika