Уникальная пожарная часть в Белокаменке

Начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров посетил новую современную пожарную часть, которая расположилась в с. Белокаменка. Она создана и функционирует на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК».

Все силы и средства данного подразделения направлены на защиту объектов завода «Новатэк-Мурманск» по производству технологических линий по сжижению природного газа на основаниях гравитационного типа, но, помимо этого, личный состав также прикрывает близлежащий населенный пункт – село Белокаменку Кольского района.

Уникальность данного подразделения заключается в нескольких факторах! Во-первых, она представляет один из не сильно распространенных в нашей стране видов пожарной охраны – частную, а во-вторых, коллектив в ней работает вахтовым методом – 45 дней находятся на работе, затем 45 дней отдыхают.

При проектировании и строительстве пожарного депо учитывались все современные требования и решения, пожарная часть укомплектована только новым современным оборудованием и техникой. Всего на вооружении части на сегодняшний день состоит 8 единиц техники – 4 пожарных автоцистерны, 2 пожарных автоцистерны с лестницей, 1 аварийно-спасательный автомобиль, 1 пожарный пеноподъёмник (единственный в области). В штате числится 128 человек, которые делятся на 2 вахтовые группы по 64 человека. Помимо дежурного караула работает и группа профилактики пожаров, потому что всем известно, что пожар легче предотвратить, чем потушить!

Поскольку часть личного состава – сотрудники МЧС России, которые вышли на пенсию по выслуге лет, то работа выстроена на предыдущем опыте в соответствие регламентирующим документам нашего Министерства.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4680364#group=group-2&photo=9