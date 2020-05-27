Уникальная природная ситуация внесла свои коррективы - коллекторы технически не могут пропустить такой объём воды

В администрации города Мурманска состоялось внеплановое совместное заседание противопаводковой комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке дня – разлитие реки Роста, затопление федеральной трассы Р-21 Кола и промышленных территорий города.

Внештатная паводковая ситуация спровоцирована резким повышением температуры воздуха и обильным таянием снега. Специалисты ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отмечают уникальность ситуации: значительные снежные запасы в регионе, превышающие в разы средние многолетние значения, резкое повышение температуры воздуха, природные процессы из-за погодных условий идут слишком активно. Такой паводок возникает примерно раз в семьдесят лет – у 2020 года есть все шансы войти в гидрометеорологическую историю.

По итогам заседания комиссии принято решение создать оперативный штаб на территории Ленинского округа Мурманска. Специалисты следят за развитием ситуации в круглосуточном режиме. В ходе проверок установлено, что водопропускные сооружения исправны, прочищены, работают на полную мощность, однако уникальная природная ситуация внесла свои коррективы, и коллекторы технически не могут справиться с таким объёмом воды. Принимаются все возможные меры для отвода воды и предотвращения дальнейшего подтопления. По прогнозам синоптиков, пик половодья ожидается в ближайшее время.

Участок федеральной трассы Р-21 Кола перекрыт до нормализации уровня воды.