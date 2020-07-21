Уникальная утилизация подошла к завершению

20 июля последняя шестая партия ОЯТ была загружена на спецсудно «Серебрянка». Поставлена финальная точка в завершающем этапе сложного, уникального по своим техническим решениям масштабного международного проекта по утилизации «ядерного судна». Все 620 ОТВС основного массива топлива извлечены из хранилищ плавтехбазы.

Более 20 лет в ожидании утилизации с дефектным топливом и радиоактивными отходами на борту ПТБ «Лепсе» оставалась на плаву недалеко от Мурманска, представляя экологическую и радиационную угрозу всему Северо-Западному региону, пока в не было найдено финансирование и безопасные технологии по выгрузке ОЯТ, в свое время выгруженное из реакторов атомных ледоколов «Ленин», «Арктика», «Сибирь».

Осенью 2012 года, с постановки ПТБ «Лепсе» на акваторию судоремонтного завода «Нерпа», началась практическая часть реализации проекта, в котором была задействована большая международная команда стран-доноров в лице Европейского банка реконструкции и развития, специалистов ГК «Росатом», Курчатовского института, АО ФЦЯРБ, ООО НПФ «Сосны» и других проектных институтов и промышленных объединений.

С 2012-го по 2019 год, пока шли подготовительные работы к самой сложной части проекта-выгрузке ОЯТ, было принято более сотни технических решений по постановке плавтехбазы с ОЯТ в док, потом на твёрдое основание стапельной плиты, изготовление блок-упаковок для радиоактивных отходов с «Лепсе», строительства защитного укрытия с роботизированным комплексом и оборудованием для выгрузки пеналов из баков хранилища, создание единой системы мониторинга за радиационной обстановкой (АСКРО) внутри укрытия и на всей территории стапельной плиты. Все эти операции выполнялись впервые. Утилизация объектов такой сложности не имеет аналогов в мире.

Вырезка первой партии пеналов с ОЯТ началась 15 мая 2019 года, а 4 сентября этого же года первая партия ОТВС с «Лепсе» была загружена на спецсудно «Серебрянка» и отправлена на накопительную площадку ФГУП «Атомфлот». Начиная с сентября 2019 года по июль 2020 было произведено шесть транспортно-технологических операций. С каждым рейсом «Серебрянки» старая плавтехбаза теряла свою радиоактивность более чем на 100 ОТВС. Сейчас основной массив топлива (620 ОТВС) выгружен, оставшиеся 19 дефектных отработавших тепловыделяющих сборок, размещенных в кессонах, планируется выгружать в 2021 году.