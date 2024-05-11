Уникальная возможность поговорить с Анной Матвеевой

12 мая в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ 21А» состоится встреча с писательницей, автором Тотального диктанта-2024 Анной Матвеевой. (12+)

Как сообщает vk.com/murmanculture, Анна Матвеева – российская журналистка, редактор и писательница, работающая в жанре «уральского магического реализма». Автор романов «Есть!», «Завидное чувство Веры Стениной», «Каждые сто лет», сборников рассказов «Девять девяностых», «Лолотта и другие парижские истории» и других, многократная финалистка премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».

У читателей мурманской «Научки» будет уникальная возможность поговорить с любимым автором о её творчестве и современной литературе, задать вопрос и получить автограф.

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте: https://vk.cc/cwzcUy

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273517%2Falbum-139605315_00%2Frev