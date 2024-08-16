31 августа в 12.00 в Мурманске состоится мастер-класс по теме «Практическое применение нейросетей. Создание контента». Как пишет vk.com/wall, это уникальная возможность погрузиться в мир искусственного интеллекта и применению его в современном мире и вашем бизнесе.

Мастер-класс станет полезным для начинающих и действующих предпринимателей, а также для физических лиц жаждущих погрузиться в мир искусственного интеллекта и построить на этом собственный бизнес.

Мастер-класс состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (очно, без возможности подключения к трансляции).

Регистрация обязательна по ссылке: https://clck.ru/3CVWpw

Мастер-класс организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://vk.com/wall-144826549_10655?z=photo-144826549_457256229%2Falbum-144826549_00%2Frev