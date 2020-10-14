Арбуз «Сюрприз» порадовал учёных ЗаполярьяПоверка бытовых счётчиков осуществляется только в электронном виде
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.20 12:00

Уникальную лекцию прочитали ученикам транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска

Контекст, в котором развивается проектное управление, ученики транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска узнали от сертифицированного специалиста.

Уникальная возможность представилась ученикам одиннадцатого транспортно-логистического класса мурманской гимназии №8. Начальник управления мониторинга и контроля проектов логистики АО СУЭК Аскар Сабитович Нуржанов провёл урок на тему «Проектное управление – Контекст». Аскар Сабитович отвечает за развитие методов и средств проектного управления на предприятиях Блока логистики.

Специалист рассказал гимназистам о факторах и условиях в которых развивается управление проектами, о развитии дисциплины проектного управления в России и мире, о значимых проектах, оказавших наибольшее влияние на общемировое развитие за последние 50 лет. Помимо этого, ученики профильного класса получили представление об областях знаний, необходимых для управления проектами, узнали, что значит быть руководителем проекта и какими компетенциями он должен обладать.

В программе обучения учеников транспортно-логистического класса обязательной составляющей является подготовка и защита проектов на актуальные темы. Знания, полученные гимназистами в ходе урока, являются актуальными и полезными для грамотного формирования и представления своих проектных работ.

Напомним, что гимназия №8 совместно с АО «ММТП» уже не первый год реализует программу обучения транспортно-логистического класса. Это позволяет готовить кадры, востребованные в городе, со школьной скамьи. В прошедшем учебном году состоялся очередной выпуск одиннадцатиклассников, половина из которых осталась в Мурманске и поступила на портовские специальности.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
Честно говоря, первыми о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявили профсоюзы ФНПР. И в течение нескольких лет лоббировали эту тему. Хорошо, что сейчас дело сдвинулось с м
Комментарий к новости:Решение о неиндексации пенсий работающим пенсионерам вносит сумятицу в пенсионную систему страны - эксперт
Александр
09.10.20 10:56
Т***и! Пошли на попятную, скоро выборы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Депутаты-единороссы направили в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)45% россиян считают правильным забрать сейчас деньги с банковских вкладов-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 37 копеек, доллар потерял почти копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Поверка бытовых счётчиков осуществляется только в электронном виде-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика