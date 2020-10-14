Уникальную лекцию прочитали ученикам транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска

Контекст, в котором развивается проектное управление, ученики транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска узнали от сертифицированного специалиста.

Уникальная возможность представилась ученикам одиннадцатого транспортно-логистического класса мурманской гимназии №8. Начальник управления мониторинга и контроля проектов логистики АО СУЭК Аскар Сабитович Нуржанов провёл урок на тему «Проектное управление – Контекст». Аскар Сабитович отвечает за развитие методов и средств проектного управления на предприятиях Блока логистики.

Специалист рассказал гимназистам о факторах и условиях в которых развивается управление проектами, о развитии дисциплины проектного управления в России и мире, о значимых проектах, оказавших наибольшее влияние на общемировое развитие за последние 50 лет. Помимо этого, ученики профильного класса получили представление об областях знаний, необходимых для управления проектами, узнали, что значит быть руководителем проекта и какими компетенциями он должен обладать.

В программе обучения учеников транспортно-логистического класса обязательной составляющей является подготовка и защита проектов на актуальные темы. Знания, полученные гимназистами в ходе урока, являются актуальными и полезными для грамотного формирования и представления своих проектных работ.

Напомним, что гимназия №8 совместно с АО «ММТП» уже не первый год реализует программу обучения транспортно-логистического класса. Это позволяет готовить кадры, востребованные в городе, со школьной скамьи. В прошедшем учебном году состоялся очередной выпуск одиннадцатиклассников, половина из которых осталась в Мурманске и поступила на портовские специальности.