Уникальные фотоматериалы о яхте «Любовь» первых изыскателей ММТП опубликовал Мурманский областной краеведческий музей

Уникальные фотографии яхты «Любовь», на которой в начале ХХ века в Кольский залив пришли первые изыскатели Мурманского морского торгового порта, опубликовал Мурманский областной краеведческий музей.

Напомним, на этапе проведения изыскательских работ для исследования побережья Кольского полуострова было организовано несколько экспедиций. Как рассказано в книге «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт» (сост.: А. Б. Глухов, Д. Е. Жалнин, Д. В. Коржов; редкол.: А.В. Масько и др.), изданной по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт», в отличие от Архангельска на Мурмане оказалось невозможным привлечь к работам местных жителей – за редким исключением районы изысканий были пустынны.

С отсутствием населенных пунктов была связана и проблема жилья для персонала изыскательных партий. От использования сборных построек отказались из-за короткого полевого сезона. Климатические условия делали нежелательным использование палаток. Наилучшим решением вопроса о жилье для изыскателей стало размещение их на судах, которые к тому же легко переходили бы с одного места на другое и могли бы становиться на самом месте работ.

Одним из таких судов стала двухмачтовая парусная яхта «Любовь». Внутреннее устройство парусника, служившего перед этим для скупки и перевозки рыбы, подверглось переделке: грузовые трюмы были превращены в жилые и служебные помещения для размещения 10 техников и 35 рабочих. Команда яхты состояла из капитана А. И. Вишнякова, боцмана и двух матросов.

«Материалы, найденные в Мурманском областном краеведческом музее, дают не только представление о том, как выглядела яхта «Любовь» и в каких условиях жили члены экипажа и изыскательской партии. Вглядываясь в лица людей, можно почувствовать то воодушевление, которое они испытывали во время решения уникальной по сложности задачи - определения места будущего порта. Эта подборка фотографий – наш подарок всем, кто интересуется историей Мурмана в честь 105-летия Мурманского морского торгового порта и дня рождения Мурманска», - сказал директор Мурманского областного краеведческого музей Елена Химчук.

Напомним также, что 2 октября в 15.00 в сквере перед морским вокзалом Мурманска в честь празднования 105-летнего юбилея со дня основания Мурманского морского торгового порта и 104-летия города-героя Мурманска состоится торжественное открытие памятника «Паруса мечты». В своей работе его создатели отталкивались от образа яхты «Любовь» первых исследователей места строительства ММТП.

«Мы хотели подарить Мурманску ещё один монумент, который мог бы олицетворять морской характер города, надежды и мечты горожан. Мы будем рады, если сюда будут приезжать фотографироваться молодожены или выпускники школ», - отметил инициатор проекта установки памятника директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский.

Возведение скульптуры парусника - продолжение системной работы Сибирской угольной энергетической компании и Мурманского морского торгового порта по формированию комфортной городской среды в областном центре.