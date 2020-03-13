«Уникальные мамы» соберутся в «Кировке»

14 марта стартует областной конкурс «Уникальные мамы» в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Участницы конкурса успешны в работе, не могут пройти мимо чужой беды, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги. При этом, они успевают готовить, заниматься спортом, хорошо выглядеть и быть самыми лучшими мамами.

В конкурсе примут участие активные и творческие семьи Мурманской области. В программе несколько конкурсных этапов: визитная карточка «Мама дорогая!» – рассказ в оригинальной форме о себе и своей семье, увлечениях, достижениях, планах и мечтах; импровизация «Сто тысяч почему»; рассказ в оригинальной форме о хитростях и секретах, облегчающих жизнь современной мамы «#Суперлайфхак» и конкурс «Инста-Мама».