Уникальные меры поддержки для студентов и молодежи Мурманской области: молодые северяне могут получить от 15 до 100 тысяч рублей

В преддверии приёмной кампании глава региона Андрей Чибис напомнил в ходе вчерашнего оперативного совещания об уникальных стипендиях для молодёжи.

«В прошлом году мы ввели уникальные стипендии для студентов МАУ. По 100000 рублей платим медалистам и высокобалльникам при переходе на 2 курс, выплачиваем ежемесячную губернаторскую стипендию по 15000 рублей для 50 лучших первокурсников, которые обучаются на приоритетных направлениях. Кроме того, пополняем на 100000 рублей жилищный сертификат для отличников при переходе на следующий курс», – отметил глава региона.

Помимо этого, целый перечень мер работает для учащихся колледжей и активной молодёжи.

«Именная губернаторская стипендия 10000 рублей в месяц для отличников СПО, сегодня её получают 248 студентов. За последние два года число отличников выросло на 70%. Помимо этого, действуют стипендии для активной молодёжи по 15000 рублей в месяц, а также для одарённых детей – выплаты от 37000 до 100000 рублей. Эти меры помогают студентам сосредоточиться на учёбе и развивать свой потенциал в регионе», – подчеркнул губернатор.

Меры поддержки введены по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!». Подробнее на сайтах Минобрнауки и комитета молодёжной политики региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547766/#&gid=1&pid=1