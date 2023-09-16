Уникальные тексты на языке саами обнаружили учёные в ходе экспедиции «Чистая Арктика – Восток-77»

По итогам первого этапа экспедиции «Чистая Арктика – Восток-77» в Мурманской области обнаружены 12 текстов на саамском языке. С соблюдением авторских прав писателей, составителей и художников, их уже разместили в терминале редких языков Московской арктической библиотеки №77.

«Нам привезли книги на саамском языке на электронном носителе. В научном читальном зале нашей библиотеки будет возможность всем желающим педагогам и учёным ознакомиться с материалами. Это очень важно, так как именно сейчас происходит процесс утверждения алфавита для языка кольских саамов. Мы планируем провести конференцию с участием мурманских и московских ученых и педагогов с тем, чтобы дать им возможность высказать аргументы за один из вариантов алфавита», - рассказала руководитель Московской арктической библиотеки Олеся Полунина.

Некоторые диалекты северных народов различают по географическим признакам, другие – по культуре и самобытности. Например, у саамов в арсенале есть порядка 180 слов, чтобы рассказать о состоянии снега, и несколько сотен формулировок чтобы описать северного оленя. Ханты в древности использовали целые языковые конструкции для обозначения опасных для человека животных: медведь с их языка дословно переводится как «мой дядя по отцу – мужчина», а волк – «грызущий оленя зверь». Сохранить северные языки, в том числе и те, что находятся на грани исчезновения – одна из задач библиотекарей. Именно они вместе с учёными РАН занимаются документированием и оцифровкой обнаруженного в рамках экспедиции контента.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, ищут редкие литературные тексты, артефакты, аудио и видеоконтент 10 учёных-словесников – работников Арктический библиотеки. Путешествуя в составе экспедиционной группы с запада Российской Арктики до Дальнего Востока, они фиксируют и собирают все этнографические материалы для библиотечного фонда. Уникальным архивом впоследствии смогут пользоваться учёные, педагоги, лингвисты и историки – как онлайн, так и в научном читальном зале Московской арктической библиотеки №77.

Экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77» является совместным проектом центров РАН и общественного проекта «Чистая Арктика» – впервые усилия ученых и волонтеров-общественников объединены для такой масштабной работы.

Напомним, высокоширотная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77» стартовала из Мурманска 15 августа 2023.

Фото: https://gov-murman.ru