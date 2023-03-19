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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.23 14:00

Уникальные вакансии и профессии марта по версии hh.ru

«Гуру душевного равновесия», «берейтор», «баянист» «музеолог». Вполне реальные профессии для россиян.  По крайней мере, таких специалистов ищут работодатели прямо сейчас на hh.ru. А с ним — ещё около 200 представителей уникальных профессий. Делимся с вами некоторыми из них.

Берейтор

В переводе на общепонятный — лошадиный учитель. Он готовит животных для верховой езды, неспешных прогулок по парку, к конному спорту. Как следствие, сферы применения навыков этих специалистов достаточно широкие: конная полиция, цирк, конезаводы и частные конюшни, ипподромы, конноспортивные клубы, специализирующиеся на иппотерапии.

В Санкт-Петербурге на протяжении почти всего XVII века функционировала Берейторская школа. Сегодня осваивать азы профессии можно с детства — в конных клубах или при ипподромах. Но, например, для профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта понадобится профильное среднее специальное или высшее образование с последующей переподготовкой на тренера. И ещё: известно, что лошадь очень тонко чувствует настроение своего хозяина. Может и взбрыкнуть. Поэтому одно из важных для берейтора качеств — эмоциональная устойчивость. Одна из редких вакансий для берейторов размещена в Ростове-на-Дону.

Гуру всевозможных направлений

Когда работодатели указывают в названии вакансии «гуру», скорее всего в таком случае требуется не просто специалист, а высококлассный профессионал, который может не только выполнять основной функционал, но и наставлять коллег. Так, например, в Волгограде могут искать гуру продаж,

Наставник, ментор

Работодатели всё больше заботятся о сотрудниках и стараются повышать производительность труда – это стало уже ощутимым трендом. Чтобы делать заботу более качественной и адресной компаниям все чаще требуются наставники и менторы. С начала года в регионах СЗФО работодатели разместили более 90 вакансий для наставников в самых разных профсферах. Так, есть работа для наставника-капитана, механика-наставника, наставника по обучению, наставника-бариста и даже наставника по барабанам в рок-бар.

Баянист, аккордеонист

Вопрос: «Для чего кому-то там баян?» уже не актуален. Одно время действительно наблюдался спад интереса к этому инструменту. Считается, что своим воскрешением он обязан музыканту Петру Дранге и инструментальному дуэту «Баян Микс». Покорители мехов сегодня востребованы в музыкальных школах, домах творчества. Часто их ищут учреждения для пожилых людей и рестораны. Требования к хард-скилам практически одинаковые — виртуозное владение инструментом и знание соответствующего репертуара. Спрос на баянистов в последнее время наблюдается в Петербурге и Ленобласти – сразу несколько редких вакансий появилось здесь.

Музеолог

Неправильно ограничивать этого специалиста только музейными витринами. Он — эксперт в области культурных артефактов и предметов искусства. Поле его деятельности — бескрайнее. Музеолог организует выставки, проводит экскурсии, изучает музейные экспонаты, занимается научно-исследовательской работой по изучению и сохранению культурного наследия и культурно-просветительской работой в музеях, галереях, заповедниках, туристических центрах. Из мягких навыков ценятся готовность повторять одно и то же несколько раз и часами находиться в музее. Между прочим, важно и отсутствие медицинских противопоказаний, поскольку подолгу приходится находиться вблизи пыльных «преданий старины глубокой». Один из таких специалистов нужен в музей-аптеку.

Эзотерический консультант

В онлайне он отвечает на вопросы пользователей, связанные с эзотерикой. Например, «Мой взгляд постоянно цепляет только автомобильные номера, на которых есть три шестёрки. Что со мной не так?» Или: «В мою дверь воткнули булавку. Как быть?» В реале вопросы могут быть те же самые, но обычно эзотерик занимается раскодированием тайн личности. Для этого он должен владеть обширными знаниями из тарологии, экстрасенсорики, астрологии, космобиологии, хиромантии и т. д. С получением образования проблем нет — в России хватает всевозможных центров, школ и авторских курсов, где можно получить необходимые знания. Работодатели кроме самих эзотериков ищут и консультантов в эзотерические магазины, один из таких требуется прямо сейчас Екатеринбурге.

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