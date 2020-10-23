Уникальными номерами газет времён Великой Отечественной войны пополнилась электронная библиотека «Кольский Север»

137 номеров газеты «В бой за Родину» за июль 1941 года и январь-декабрь 1942 года опубликованы в электронной библиотеке «Кольский Север» в дни празднования 76-й годовщины Петсамо-Киркенесской операции.

Газета «В бой за Родину» издавалась на Северном флоте. Уникальные экземляры хранят публикации о заполярных бойцах, самоотверженно выполнявших воинский долг.

Цифровые копии газет периода Великой Отечественной войны опубликованы в электронной библиотеке «Кольский Север» в коллекции «Сохраняя память о войне».

Как сообщает региональное Министерство культуры, читателям доступны и другие периодические издания, выходившие в годы Великой Отечественной войны на территории Мурманской области – «Полярная правда», «Комсомолец Заполярья», «Кандалакшский коммунист», «Териберский колхозник», «Заполярный труд», «Моряк Заполярья» и другие, а также фронтовые газеты Карельского фронта и Северного флота. В периодике военных лет опубликована важная информация – указы, сводки с фронтов, материалы о боевых действиях Красной Армии, событиях в тылу.

Электронная библиотека «Кольский Север» - веб-ресурс Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, где опубликованы документы по истории Кольского Севера, вопросам общественной, социально-экономической, научной и культурной жизни края.