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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.23 16:00

Уникальный автопробег, традиционный фестиваль искусств и всероссийская «Ночь кино»: в августе в Мурманской области состоится серия ярких культурных мероприятий

В ходе оперативного совещания правительства Мурманской области министр культуры Ольга Обухова представила масштабную программу событий, которые состоятся в регионе в последний месяц лета.

На протяжении всего лета в Мурманской области активно работают оздоровительные лагеря. Учреждения культуры тесно сотрудничают с образовательными организациями, проводя досугово-просветительские мероприятия. Так, с 1 июня уже состоялось более 1800 мероприятий для более 40600 школьников нашего региона. В августе юных северян ждут новые события: планируется, что более 700 культурно-досуговых и познавательно-развлекательных мероприятий посетят более 12000 детей.

«Одним из самых значимых событий станет старт Книжного автопробега «Дорога на маяк», который состоится 1 августа в Мурманске. Мероприятия пройдёт в рамках всероссийского фестиваля книжной культуры «Читающий август»», – отметила Ольга Обухова.

Глава профильного ведомства уточнила, что в ходе автопробега будет снят фильм о книжном путешествии с трансляциями встреч и обсуждением культурного туризма в разных регионах России. Кроме того, в рамках мероприятия в дар региональным библиотекам будут переданы книги с автографами современных авторов, а также проведены многочисленные круглые столы и творческие встречи.

Стартовав в заполярной столице, участники уникального Книжного автопробега «Дорога на маяк» пересекут всю Россию, завершив экспедицию во Владивостоке. Как отмечают организаторы, стратегической целью события является создание условий, чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год, а сам автопробег осуществляется в контексте поручений Президента РФ Владимира Путина о развитии автомобильного туризма в нашей стране. Среди именитых участников Книжного автопробега: основатель книжной сети «Буквоед» Денис Котов, пилот команды КамАЗ-Мастер Андрей Леонтьев, чемпион мира по боксу Нина Абросова и многие другие.

Ещё одно масштабное событие состоится в Мончегорске – традиционном месте проведения фестиваля любителей творчества и ярких впечатлений. 12 августа уже в 7 раз в здесь пройдёт фестиваль «Табуретка», который своим названием обязан памятнику – символу первых выступлений в семейном кругу. Арт-объект был установлен в Городском парке им. Сергея Бровцева в 2015 году.

«В программе фестиваля: шествие живых скульптур, цирковая школа, работа кинолаборатории, проведение индустриального пленэра, медиа-перформанс «Оживший Мончегорск» и другие мероприятия. Почётными гостями в этом году станут народный артист России Сергей Гармаш, легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов, актёры Александр Соколовский и Глеб Калюжный», – поделилась министр культуры.

Ольга Обухова также анонсировала проведение в Мурманске Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии». С 19 по 25 августа в заполярной столице специалисты музеев, библиотек, архивов, а также представители высокотехнологичных компаний обсудят практические и теоретические вопросы цифровизации историко-культурного наследия и цифровой трансформации учреждений культуры.

22 августа в нашей стране отмечают День Государственного флага РФ. В рамках празднования во всех учреждениях культуры региона пройдут тематические информационно-просветительские мероприятия, акции, флэш-мобы. 16-18 августа в областной научной библиотеке пройдёт квиз «Цвет России», 23 августа в доме ремесел состоится музейное мероприятие с мастер-классом «Символ России – флаг», а 22 августа в ДК Кирова пройдет акция «Флаг моего государства».

Завершит череду августовских культурных событий традиционная всероссийская акция «Ночь кино», организованная Фондом кино и министерством культуры РФ. 26 августа одновременно на 48 площадках Мурманской области состоится бесплатный показ трёх популярных отечественных картин: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Информация о местах и расписании показов будет размещена на сайте и в социальных сетях регионального Министерства культуры.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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