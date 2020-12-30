Уникальный для Мурманской области каток открылся в Лопарской

Перед новым годом в сельском поселении открылся новый уникальный спортивный объект – каток с искусственным покрытием. Покрытие всесезонное, так что прокатиться на коньках здесь можно будет даже летом, чего ещё не было в Кольском Заполярье.

Спортивный объект возведён по поручению губернатора Андрея Чибиса. Разработкой и реализацией проекта занимались специалисты регионального Министерства градостроительства и благоустройства и Центра городского развития Мурманской области.

Основание коробки 10х10 метров. Её оградили защитными бортами. Зону для катания освещает яркая гирлянда. Дополнительно местные власти на площадке установили прожектор, чтобы пользоваться спортобъектом было комфортно в полярную ночь.

В ближайшее время вокруг установят удобные лавки для переодевания и отдыха.

«Такие спортивные объекты, особенно в небольших населенных пунктах, пользуются огромной популярностью. Теперь в Лопарской появилось место, где можно с пользой для здоровья провести досуг. Уверенна, что этот каток будет пользоваться популярностью не только у местных жителей», - отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.