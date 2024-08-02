Уникальный музейный состав «Поезд Победы» вновь совершит остановки в трёх городах Мурманской области

Жители и гости столицы нашего региона смогут посетить выставку со 2 по 4 августа, в Апатитах состав пробудет 5 и 6 августа, а 7 и 8 августа иммерсивная экспозиция будет встречать посетителей в Кандалакше. Во всех городах экспозиция будет открыта для посещения с 10.00 до 18.00, последняя группа – в 17.20.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается за сутки до прибытия поезда.

«Поезд Победы» воссоздаёт историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объёмный звук и театральное освещение реалистичных фигур. Состав находится в пути уже пятый год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтёры Победы». С 2020 года инсталляцию посетили свыше 1 млн жителей России и Беларуси, поезд преодолел около 180 тысяч километров, побывал в 216 городах, в том числе неоднократно – в Мурманской области.

В прошлом году первую в мире интерактивную выставку с максимальным эффектом присутствия, размещенную в движущемся поезде, посетили более семи тысяч северян. Напомним, в 2023 году состав «Поезда Победы» пополнился новым вагоном о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279971%2Fwall-139605315_27588