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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.20 08:20

Уникальный полевой инфекционный госпиталь для лечения COVID-19, развёрнутый в п.Мурмаши, - резерв в борьбе с вирусом

Первый в стране уникальный по скорости возведения и оснащению мобильно-инфекционный госпиталь развёрнут по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в посёлке Мурмаши Мурманской области.

Объект на 700 коек, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19, сегодня посетили заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Гурович и губернатор Андрей Чибис.

«Благодаря тому, что президент поддержал инициативу, мы получили уникальный госпиталь с высокотехнологичным оборудованием. Объект будет передан в собственность Мурманской области со всем оснащением, а коечный фонд будет использован только в том случае, если мощности учреждений, в которых сейчас лечатся пациенты, будут исчерпаны. В текущей обстановке в стационарах региона коек достаточно. Благодарю МЧС и всех, кто принимал участие в развёртывании госпиталя, за оперативную, профессиональную работу», – сказал глава региона.

Как сообщил заместитель министра МЧС Российской Федерации Андрей Гурович, проект по развертыванию инфекционного полевого госпиталя в России разработан впервые. Это совместная работа чрезвычайного ведомства с Министерством здравоохранения России, Роспотребнадзором и научно-исследовательским институтом «Микроб», выполненная по поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

«Благодаря неиссякаемой энергии губернатора и его команды проект реализован. Дальше задача – тиражировать это на всю территорию страны. Такая работа сейчас МЧС России по поручению Правительства ведётся», – сказал заместитель министра Андрей Гурович.

Госпиталь общей площадью более 10 тысяч квадратных метров включает в себя разделенные на «чистую» и «грязную» зоны девять блоков различного медицинского назначения, а также сооружения инженерно-технического обеспечения.

Коечный фонд госпиталя – 700 единиц, 600 из них – инфекционные, расположены в четырёх блоках и 100 коек – размещены в блоке реанимации и интенсивной терапии, в том числе с малой операционной.

На первом этапе планируется развернуть 100 коек, в том числе 20 – с подводкой кислорода, из них три – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, в госпитале предусмотрено диагностическое подразделение для лучевой, функциональной, лабораторной диагностики. Все диагностическое оборудование мобильное, позволяет максимально приблизить исследование к пациенту. В частности, аппараты лучевой диагностики – рентген и компьютерный томограф – цифровые, со встроенными модулями wi-fi, что позволяет оперативно передавать изображение как внутри госпиталя, так и в центральный архив медицинских изображений для последующего экспертного прочтения и при необходимости – на федеральный уровень.

Также в павильоне есть чистый блок для хозяйственных нужд, мобильный инсинератор для сжигания отходов повышенного класса опасности, площадка для дезинфекции санитарного транспорта, дезинфекционный мобильный блок для обеззараживания вещей.

Как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, расчётная штатная численность медицинского персонала на первом этапе развертывания госпиталя составляет 110 человек, в том числе 94 медицинских работника. Кадровый резерв сформирован и по мере необходимости готов к мобилизации.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, работы по возведению мобильного полевого госпиталя проводит ПАО «Группа компаний ПИК». Медицинский комплекс возведён в соответствии с санитарно-защитными зонами от жилой застройки.

 

 

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