Уникальный проект Мурманской области «СОПКИ.СЕМЬЯ» представили на демографическом форуме СЗФО

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве состоялся демографический форум Северо-Западного федерального округа. Организатор мероприятия – Минтруд России. Участниками события стали более 2 тысяч представителей профильных ведомств, организаций и экспертов со всей страны. В форуме приняла участие делегация Мурманской области.

На трёх дискуссионных площадках представители регионов СЗФО делились своим профессиональным опытом и обсуждали вопросы укрепления роли семьи, повышения качества жизни семей, развития инфраструктуры для создания комфортных условий жизни.

Так, на площадке «Молодая семья и инфраструктура для семьи» министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев поделился уникальным опытом нашего региона по созданию комфортных многофункциональных пространств для молодых и будущих родителей – СОПКИ.СЕМЬЯ.

«Исходя из запросов самих северян мы пришли к выводу, что молодые семьи нуждаются в инфраструктуре, где они могли бы бесплатно получать консультации узкопрофильных специалистов, посещать занятия для молодых родителей и общаться в комфортной обстановке вместе с детьми. Это особенно актуально для северных регионов. Именно поэтому по инициативе губернатора Андрея Чибиса с прошлого года был запущен проект по открытию пространств для семей с детьми и будущих родителей – СОПКИ.СЕМЬЯ», – рассказал глава ведомства.

В настоящее время в Мурманской области успешно функционирует три семейных пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ»: в Мурманске, Североморске и Полярном. В этом году география проекта будет расширена. Проект реализуется в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Сейчас число посетителей семейных «СОПОК» насчитывает более 13,5 тысячи человек, на базе трёх пространств проведено свыше 400 мероприятий.

Напомним, проект «СОПКИ.СЕМЬЯ» в марте этого года был высоко оценён руководством Минтруда России.

Форум завершился пленарной сессией, на которой подвели итоги и представили наработки, сформированные в ходе работы дискуссионных площадок. К гостям форума обратился министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он отметил, что эта встреча стала первым из восьми окружных демографических форумов, запланированных в Год семьи.

«Сохранение население, укрепление здоровья, улучшение благополучия, поддержка семей – те цели, которые определил наш президент. Нам важно, чтобы решения и предложения формировались совместно с вами, участники форума. Вместе с депутатами, общественными организациями, экспертным сообществом мы готовим стратегический документ в области демографической семейной политики. Он предопределит программу действий на ближайшее время. Нам важно услышать вашу оценку текущего положения вещей и учесть предложения, выработанные с учётом вашего богатого опыта работы в субъектах в разных отраслях», – подчеркнул Антон Котяков.

По итогам форума будет сформирован перечень предложений, которые войдут в новые национальные проекты, касающиеся демографии и семейной политики, на период до 2030 года.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, с 1 января 2025 года стартует новый нацпроект «СЕМЬЯ». В него войдут эффективные действующие и новые меры для поддержки молодых, многодетных семей, решения по охране материнства и детства, укреплению семейных ценностей. В рамках нового нацпроекта будут продлены материнский капитал, льготная ипотека, выплаты в размере 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка.

Фото (Минтруд РФ): https://gov-murman.ru