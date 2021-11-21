Уникальный проект реализован: самый высокогорный ресторан на Северо-Западе России открылся в КировскеТорпедная атака была выполнена успешно на глубине около 100 метров
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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.21 10:00

Уникальный проект реализован: самый высокогорный ресторан на Северо-Западе России открылся в Кировске

Самый высокогорный ресторанный комплекс начал работу на горнолыжном курорте Кировска. В открытии ресторана приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Как сообщает ТАСС, панорамный ресторанный комплекс «Плато» является резидентом Арктической зоны Российской Федерации, которая предполагает налоговые льготы для инвесторов. Проект создания высокогорного ресторана в Кировске поддержал председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с инвесторами АЗРФ во время своей поездки в Мурманск в октябре 2020 года. Комплекс расположен на высоте 820 метров на горе Айкуайвенчорр. Строительство профинансировала компания «ФосАгро», производственные мощности которой находятся в Мурманской области, объем финансирования превысил 400 млн рублей.

«Кировск и Мурманская область - это очень хороший пример для других регионов взаимодействия правительства Мурманской области и бизнес-сообщества в лице компании «ФосАгро», когда мы видим не только некие планы по реализации социальных программ, но и конкретные результаты, - сказал министр Матыцин журналистам, подводя итог своей командировки в Мурманскую область. - Мы видим, что очень комфортная среда здесь создана сегодня».

Как отметил глава «ФосАгро» Гурьев, развитие бизнесом туристической и спортивной инфраструктуры в Кировско-Апатитской агломерации Мурманской области уже переросло социальные инвестиции. «Это становится мощным «якорем» для привлечения малого и среднего бизнеса, других инвесторов к развитию Хибинского горного массива. Это действительно уникальное место с огромной историей и бешеным потенциалом», - сказал он, отвечая на вопрос об участии компании в социально-экономической жизни Кировско-Апатитского района.

- Теперь на горнолыжном курорте не только внизу можно поесть, можно подняться на гору с видом на Кировск, на Хибины и вкусно и очень доступно поесть, проект уникальный, - подытожил губернатор Чибис, говоря об открытии ресторана, при строительстве которого использовались большепролётные безопорные монолитные конструкции, создающие эффект парения пятиэтажного здания из стекла и бетона.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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