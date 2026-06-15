Уникальный самобытный коллектив – гордость и душа Кольского края – ансамбль песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы привёз победу с конкурса в Сыктывкаре

Ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в Сыктывкаре и выиграл грант в размере 2 миллионов рублей.

Ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в Сыктывкаре и выиграл грант в размере 2 миллионов рублей.

Как сообщает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, о поездке, атмосфере внутри коллектива и о планах на следующий творческий сезон рассказали в программе «Утро России» хормейстер ансамбля Андрей Серов, солистка Юлия Серова и дирижёр ансамбля русских народных инструментов «Россия», аккомпаниатор Сергей Макаров.

Фото и видео: https://vk.com/odkkirova?z=video-80246985_456258311%2Fd72db49838f18ee98b