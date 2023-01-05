В гидрографической службе и управлении поисковых и аварийно-спасательных работ прошли презентации награды, полученной Северным флотом по результатам участия в Национальной премии в области географии, экологии, природного и культурного наследия «Хрустальный компас».

Научный руководитель комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» капитан 1 ранга Алексей Корнис рассказал о наиболее значимых достижениях первого сезона экспедиции (оценивался именно он), а также отметил, что получение награды во второй раз – это уникальный случай в истории Национальной премии в области географии, экологии, природного и культурного наследия «Хрустальный компас».

Научный руководитель экспедиции передал слова благодарности командующего Северным флотом всем участникам, а также рассказал свои впечатления от участия в торжественной церемонии, проводившейся в Москве, после чего ответил на вопросы.

Начальники гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ пожелали подчинённому личному составу и гражданскому персоналу успехов в третьем сезоне экспедиции.

После этого было проведено памятное фотографирование.

Предполагается, что подобные мероприятия пройдут и в других, наиболее отличившихся по итогам экспедиции воинских коллективах, а также на судах гидрографической службы, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://vk.com/rus.compass?z=photo-84844127_457240449%2Falbum-84844127_278544036%2Frev