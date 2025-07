Уникальный спектакль «Лица» мурманчане увидят в сентябре

Мурманский областной драматический театр приглашает северян на уникальный спектакль «Лица» по юмористическим рассказам А.П. Чехова, который состоится 23 и 24 сентября в 19.00.

Как отмечает vk.com/murmandrama, на сцене драматического театра выступит блистательный дуэт легенд - народного артиста РСФСР Александра Калягина и народного артиста РФ Владимира Симонова (театр им. Евгения Вахтангова).

Рассказы Чехова — это удивительно точные зарисовки из жизни русской провинции. Его герои — обыкновенные люди, до боли знакомые типажи. Чехов как никакой другой писатель распознал природу российской ментальности, её корни и неповторимость. Неслучайно все великие русские артисты любили и любят играть юмористические рассказы Чехова.

Постановка народного артиста РСФСР Александра Калягина, художник Виктор Дургин. (16+)

Фото: https://vk.com/murmandrama?z=photo-623014_457255689%2Fc8b67186e3c0f336c4