«Уникум.Малыш»: мурманские дошколята познакомились с профессией геолога

Педагоги детского сада №93 провели для своих воспитанников исследовательское занятие «Будущие геологи». Ребята познакомились с крайне востребованной в Мурманской области профессией геолога в рамках проекта «Юные полярники» по ранней профориентации детей дошкольного возраста.

В ходе занятия юные мурманчане узнали о полезных ископаемых Кольского полуострова, изучили инструменты работы геолога, провели исследование почвы и воспроизвели процесс создания минерала.

Как сообщает администрация города Мурманск, увлекательный урок прошёл в развивающем пространстве «Уникум.Малыш». Оно было создано на базе МАДОУ г. Мурманска №93 в сентябре 2025 года в рамках реализации губернаторского проекта «Арктическая школа». Образовательное пространство регулярно используется для проведения занятий, где с помощью современного оборудования воспитанники осваивают азы робототехники, инженерного дела и тренируют навыки логического мышления.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31121&page=1