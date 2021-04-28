«Универсальная карта жителя Мурманской области» - ключ к всевозможным сервисам, включая финансовые и социальные, муниципальные и государственные

Правительство Мурманской области и национальная платёжная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает содействие развитию информационно-платежных услуг, создание «Универсальной карты жителя Мурманской области» на базе платежной системы «Мир», внедрение инновационных механизмов предоставления отдельных мер социальной поддержки и реализацию других первостепенных задач. В церемонии подписания приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор, председатель правления АО «Национальная система платёжных карт» (НСПК) Владимир Комлев.

Как отметил глава региона, подписанный документ позволит реализовать глобальный проект «Универсальная карта жителя Мурманской области», цель которого – сделать жизнь северян более удобной и экономной.

«Наша задача сделать так, чтобы электронный банковский сервис позволял получать необходимые социальные выплаты на карточку, чтобы она стала инструментом оплаты проезда, позволяла получать скидки и бонусы у наших партнёров. То есть, чтобы все было на единой карте с платёжной системой «Мир». И первый шаг проекта – внедрение с осени этого года транспортной карты с предоставлением пользователям скидок», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Держателям национальных платёжных карт оплачивать поездки в общественном транспорте станет более выгодно. Так, прорабатывается возможность запуска в регионе акции, в рамках которой будет действовать скидка на проезд, оплаченный на терминале (валидаторе) бесконтактной картой «Мир».

По словам Владимира Комлева, на текущий момент карта жителя на базе национальной платёжной карты реализована уже в 15 регионах России, еще почти в 30 субъектах страны проект находится в стадии подготовки к реализации, в том числе в Мурманской области.

«Карта жителя – это ключ к всевозможным сервисам, включая финансовые и социальные, муниципальные и государственные. Сегодня карта жителя стала привычным инструментом оплаты товаров и услуг и получения нефинансовых сервисов для большого количества регионов. С правительством Мурманской области мы активно работаем в этом направлении еще с прошлого года и видим в этом проекте достаточно большие возможности, а опыт по внедрению проекта другими регионами позволит нам сделать «Универсальную карту жителя Мурманской области» максимально эффективной и востребованной среди мурманчан и всех жителей области», – отметил Владимир Комлев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одной важной задачей, предусмотренной в соглашении, станет развитие программы лояльности платежной системы «Мир» в регионе, позволяющей получать кешбэк и скидки в различных торговых точках.