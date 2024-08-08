Универсальные возможности обработки грузов и способность принимать суда класса «Кейпсайз» - главное преимущество АО «ММТП»

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в Мурманском морском торговом порту реализуется долгосрочная инвестиционная программа. Общая сумма вложений в обновление основного оборудования и реконструкцию причала №2 в 2024 году составляет 2 млрд 35 млн рублей.

Как сообщает t.me/s/portalliance, в её рамках будут проведены следующие работы: ввод в эксплуатацию новых экскаваторов-перегружателей «YONGGONG-BORUS» и погрузчиков «BONNY BHW48-8» и др; во втором полугодии планируется закупить 4 ковшовых погрузчика, телескопический конвейер, автономную автозаправочную станцию и другую технику, в том числе для обновления системы пылеподавления. Отметим, что реконструкция грузового района №1 (в его состав входит причал №2) уже в основном завершена.

На сегодняшний день в ММТП работают 1309 человек. В первом полугодии 2024 года на предприятии была проведена индексация заработной платы для всех категорий сотрудников.

Главное преимущество порта — универсальные возможности обработки грузов и способность принимать суда класса «Кейпсайз». Для повышения эффективности взаимодействия с клиентами, порт инвестирует в новые технологии, в частности, догрузку судов на рейде.

В 2025 году Мурманский морской торговый порт отметит 110-летие своего основания. За прошедшее время порт неизменно наращивал производственные возможности и компетенции персонала, успешно адаптировался под потребности экономики страны.

В целом в течение года порт может обрабатывать до 24 млн тонн грузов. В 2023-2024 годах его мощность используется в среднем на 70%.

Фото: https://vk.com/murport51