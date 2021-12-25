Универсальный атомный ледокол «Сибирь» вошёл в состав флота ФГУП «Атомфлот»

24 декабря в Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» состоялась церемония подписания акта приёма-передачи первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220. Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов.

«Ввод в эксплуатацию первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» укрепит позиции Росатомфлота в Арктическом регионе, - сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В атомоходах проекта 22220 воплощён успешный опыт судостроителей и моряков. Мы уверены, что эффективная эксплуатация данных судов станет определяющим фактором устойчивого развития судоходства в акватории Северного морского пути».

Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220. Атомоход обеспечивает проводку каравана в направлении порта Певек.

За время эксплуатации головной универсальный атомный ледокол успешно подтвердил технические характеристики. Свою эффективность продемонстрировала реакторная установка РИТМ-200 с интегрированной компоновкой парогенерирующего блока. В мае 2021 года атомоход «Арктика» отработал на малых глубинах в направлении нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» и доказал готовность к эксплуатации на открытых морских участках и в устьях полярных рек.

«Хочу поблагодарить коллектив «Атомфлота», который строил и испытывал с нами этот ледокол. Ледокол уйдет, но «Балтийский завод» на нём останется: мы будем помогать вам его эксплуатировать, обеспечивать запчастями. Надеюсь, вам понравится результат нашей совместной работы», - отметил генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов.

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», в настоящее время в Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Ледоколы проекта 22220 будут способствовать раскрытию транспортного потенциала Северного морского пути.

После завершения оформления документов и работ по подготовке к зимне-весенней навигации первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» выйдет из Санкт-Петербурга в направлении порта приписки Мурманск.

Закладка первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220 состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года.

Основные характеристики УАЛ «Сибирь» проекта 22220: длина - 173,3 метра (160 метров по КВЛ); ширина - 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде), осадка - 10,5 метра/9,03 метра; максимальная ледопроходимость - 2,9 метра; водоизмещение - 33540 тонн; расчётный срок службы - 40 лет; численность экипажа - 54 человека.

Первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 назван в честь выведенного из эксплуатации атомохода «Сибирь». В 1978 году атомный ледокол «Сибирь» впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск – Дудинка. Совместно с ледоколом «Капитан Сорокин» атомоход провёл в Дудинку дизель-электроходы «Павел Пономарев» и «Наварин». В 1987 году атомный ледокол «Сибирь» обеспечил эвакуацию и высадку ледовых дрейфующих станций («Северный полюс-27», «Северный полюс-29») с заходом на Северный полюс в мае. На тот момент в это время года из-за сложных ледовых условий на вершину планеты не заходило еще ни одно надводное судно. В 1992 году атомный ледокол «Сибирь» был выведен из эксплуатации.

Фото: https://www.bz.ru/press-office/news/baltiyskiy-zavod-peredal-zakaz/