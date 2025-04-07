Универсальный атомный ледокол «Якутия» идёт в Мурманск!

Универсальный атомный ледокол «Якутия» покинул достроечную набережную Балтийского завода ОСК и отправился в порт приписки Мурманск.

Как сообщает vk.com/balticshipyard, Судно пройдёт по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартуется в порту в Кольском заливе.

В течение нескольких месяцев специалисты завода и подрядных организаций проводили швартовные, а затем и ходовые испытания, а также готовили ледокол к переходу. После поднятия флага судно вошло в состав атомного ледокольного флота России.

«Четвертый ледокол проекта 22220 покинул территорию завода, ушёл в эксплуатацию на 40 лет. Хочется поблагодарить весь коллектив Балтийского завода, предприятия отрасли, в том числе Объединенной судостроительной корпорации за совместный труд, а также банки «ПСБ», «Газпромбанк» и «ВТБ» за стабильное финансирование. Мы продолжаем строительство серии универсальных атомных ледоколов», – рассказал генеральный директор Балтийского завода ОСК Александр Коновалов.

«Якутия» стала четвёртым по счёту судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22220 по заказу ФГУП «Атомфлот». До этого на заводе построили и передали заказчику ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Напомним, что ледокол «Якутия» заложен на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2020 года, и уже 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин.

В мае 2024 года на «Якутии» начались швартовные испытания. В октябре того же года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки, в конце года судно прошло заводские ходовые испытания.

Фото: https://vk.com/balticshipyard?z=photo-162060478_457244368%2Fwall-162060478_12661