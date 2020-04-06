Упакуй заразу правильно - региональный филиал АО «Управление отходами» напоминает о правилах утилизации отходов в период пандемии

Продолжается продленный Президентом России период нерабочих дней. По статистике, в дни, когда жители находятся дома, объёмы твёрдых коммунальных отходов (ТКО) существенно возрастают. Мурманский филиал АО «Управление отходами» обращается к гражданам с просьбой соблюдать простые правила обращения с ТКО. По возможности весь мусор необходимо складывать максимально компактно, помещать его непосредственно в контейнеры, а не рядом с ними. Это позволит обеспечить чистоту на контейнерной площадке.

Из-за роста заболеваний ОРВИ и в целях профилактики коронавирусной инфекции представители регионального оператора просят принять повышенные меры предосторожности при обращении с использованными защитными масками, салфетками, медицинскими перчатками, флаконами от антисептиков. Как отмечают вирусологи, коронавирус до 14 суток остаётся активным на различных поверхностях. Сюда относятся также пластиковые бутылки, упаковка, жестяные банки и прочие отходы.

Если маску и перчатки для профилактики носил здоровый человек, не контактировавший с заразившимися людьми, то эти отходы можно отнести к твёрдым коммунальным. Обращаться с ними можно, как с обычным мусором, но в период роста инфекционных заболеваний их лучше поместить в два полиэтиленовых пакета, каждый из которых нужно крепко завязать. Герметично закрытый пакет можно поместить в ведро, а затем вместе с остальным мусором – в контейнер для ТКО. Это позволит обеспечить безопасную погрузку, транспортировку и захоронение отходов, пишет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.