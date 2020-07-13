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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.20 09:45

Уплатить НДФЛ за 2019 год необходимо до 15 июля

Как сообщает Федеральная налоговая служба, при этом до 30 июля можно подать так называемую «нулевую» декларацию, в которой отражены не только доходы, но и вычеты, например, в размере расходов. Те, кому необходимо направить декларацию только для получения налогового вычета, например, за лечение или обучение, могут сделать это в любое время года.

Кто обязан отчитаться о доходах за 2019 год, можно узнать в специальном разделе на сайте ФНС России. Заполнить и отправить декларацию можно онлайн как в Личном кабинете налогоплательщика, так и в мобильном приложении «Налоги ФЛ». Большая часть информации уже предзаполнена.

Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 июля или не уплатит налог вовремя, то за это предусмотрено наказание.

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

 

 

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