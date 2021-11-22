Уплотнение: РЖД отменит часть поездов на нескольких направлениях

Федеральная пассажирская компания отменит ряд поездов на нескольких направлениях или увеличит интервалы их курсирования. Как сообщает «РБК» со ссылкой на телеграмму «дочки» «РЖД», всего приостановка продажи билетов коснется 44 поездов.

В пресс-службе компании пояснили изданию, что пересмотр графика связан с потребительским спросом. Речь идёт о поездах, следующих в том числе по маршрутам Москва - Санкт-Петербург, Москва - Мурманск (№ 92/91 Москва — Мурманск отправлением из Москвы 9, 12, 13, 14 января, из Мурманска 11, 14, 15, 16 января), Москва - Волгоград, Санкт-Петербург - Адлер, Вологда - Санкт-Петербург, а также о поезде «Стриж» сообщением Москва - Нижний Новгород.

Отмечается, что альтернативные составы курсируют на всех направлениях, затронутых изменениями, а при необходимости расписание снова будет пересмотрено. «В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», - цитирует издание пресс-службу ФПК.

При этом сообщается, что в новогодний период будет назначено около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным маршрутам.