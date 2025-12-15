«Упоение обманом…»: Мурманская областная научная библиотека приглашает на лекцию филолога

Мурманская областная научная библиотека 19 декабря в 18.30 приглашаем на лекцию филолога Юлии Щербининой (г. Москва) на тему «Упоение обманом: псевдокниги, библиомуляжи, лжебиблиотеки». (16+)

Вот уже пятьсот лет люди увлекаются живописными обманками, книжными муляжами, библиоманекенам, лжебиблиотеками… Эти удивительные артефакты и необычные практики открывают «теневую сторону» и конструируют «альтернативную историю» книжной культуры, наглядно показывая, как менялись вкусы и взгляды, нравы и обычаи, эстетические предпочтения и этические установки.

Как пишет vk.com/murmannauchka, на лекции её участники прогуляются по аристократическим гостиным XVII столетия и заглянут в буржуазные кабинеты XIX века. Увидят необычные и малоизвестные произведения европейской живописи, графики, скульптуры, прикладного творчества. Впечатлятся многообразием оптических иллюзий в изобразительном искусстве и попытаются найти ответ на вопрос, почему копии бывают парадоксально ценнее оригиналов?

Юлия Щербинина (г. Москва) — филолог, доктор педагогических наук, специалист по книговедению и читательским практикам, популяризатор книжной культуры. Автор книг «Книга как иллюзия: Тайники, лжебиблиотеки, арт-объекты», «Довольно слов. Феномен языка современной российской прозы», «Время библиоскопов: Современность в зеркале книжной культуры», «Видимая невидимая живопись. Книги на картинах».

Вход свободный по предварительной регистрации на vk.cc/cS8A3e

