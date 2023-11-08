Уполномоченным по защите прав предпринимателей Мурманской области станет Марта Говор

Глава региона Андрей Чибис встретился с Мартой Говор, которая станет уполномоченным по защите прав предпринимателей Мурманской области. В рамках диалога губернатор поставил ряд задач, направленных на поддержку предпринимателей и расширение возможностей для бизнеса.

«Рассчитываю, что в новом статусе взаимодействие между предпринимателями и правительством станет ещё более тесным, чтобы мы продолжали делать наш регион экономически выгодным для создания и развития своего дела. Желаю вам успехов и прошу очень внимательно относиться к вопросам бизнес-сообщества», - подчеркнул Андрей Чибис.

Марта Говор на протяжении 2,5 лет занимала должность начальника управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. Основное направление её работы было напрямую связано с коммуникацией и поддержкой малого и среднего бизнеса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кандидатура Марты Говор была рассмотрена и утверждена на заседании Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве, затем Мурманской областной Думой и уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Фото: https://gov-murman.ru