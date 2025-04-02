Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 31 марта в рамках заседания регионального правительства уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов доложил об итогах своей деятельности в 2024 году.

Уполномоченный отметил, что за прошедший год было рассмотрено 1554 обращения по различным отраслям права, включая гражданское, уголовное, по вопросам социального обеспечения и другим. Основная часть обращений поступила от участников специальной военной операции, их семей и представителей общественных организаций.

«Работа с этой категорией граждан требует особого внимания и использования всех доступных ресурсов для оперативного решения их проблем. Актуальной темой 2024 года также стало оказание помощи вынужденным переселенцам из России и Украины в субъекты РФ. Эти обращения, касающиеся всех аспектов жизни переселенцев, нуждались в первоочередном разрешении. В октябре 2024 года область посетила делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев совместно с аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ и Российским Красным Крестом. В ходе встречи делегации с переселенцами последние выразили удовлетворенность условиями проживания, а также отметили свободный доступ к образованию, трудоустройству и медицинским услугам в регионе», – сообщил Михаил Шилов.

Доклад также содержал информацию о соглашениях между уполномоченным и органами власти, общественными объединениями и организациями, а также о взаимодействии с помощниками уполномоченного, работающими на общественных началах в муниципальных образованиях региона. Были освещены деятельность Молодёжного общественного совета и социально-просветительские проекты «Конституция и Молодёжь», «Пенсия: вчера, сегодня и завтра», «Острое перо» и «ПРО_ЗАПОЛЯРЬЕ».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/