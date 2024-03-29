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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.24 11:30

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов готовится к отчёту в Думе

Состоялась рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с уполномоченным по правам человека в Мурманской области Михаилом Шиловым. В центре внимания – отчёт омбудсмена об итогах своей деятельности за прошлый год, который внесён в региональный парламент.

Как было отмечено во время диалога, работа проведена немалая – 250 мероприятий с участием представителей власти, общественности, учреждений. Уполномоченному за год поступило 1388 обращений.

Отмечалось, что аппаратом уполномоченного по правам человека в Мурманской области выстроено тесное системное взаимодействие с органами власти различных уровней, в том числе, с муниципальными образованиями и ведомствами. В зоне особого внимания – вопросы, связанные с обеспечением прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей.

На встрече шла речь и о важности работы по профессиональной ориентации учащихся с целью получения востребованных на рынке труда специальностей, о реализации вступившего в силу с 1 января этого года закона «О пробации в Российской Федерации».

В ближайшее время отчёт будет рассмотрен на профильном комитете Думы, а затем - на заседании регионального парламента.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29756/

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