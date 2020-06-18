Уполномоченный по правам человека в Мурманской области проверил работу магазина в исправительной колонии

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов с рабочим визитом посетил исправительную колонию строгого режима №18 пос. Мурмаши.

В сопровождении руководителя пенитенциарного ведомства региона Дмитрия Тарасова, помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Бориса Чернова, региональный омбудсмен осуществил проверку работы магазина, функционирующего при исправительном учреждении, в котором осужденные могут дополнительно приобретать продукты питания и предметы первой необходимости.

В ходе осмотра Михаил Валерьевич подробно ознакомился с широким перечнем продовольственных и промышленных товаров, представленных в магазине, проверил соблюдение санитарных норм, условия хранения, сроки годности продуктов, сравнил отпускные цены со средними на аналогичные товары по региону. Отметил достаточное количество продуктов питания и предметов первой необходимости, в частности хороший выбор витаминосодержащей продукции: фруктов, чеснока, лука.

Также в ходе визита осуществлён опрос осуждённых, прибывших для приобретения товаров, на предмет обращений по наличию и качеству имеющихся в ассортименте продуктов.