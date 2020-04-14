Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддерживает более ранний выход на пенсию проживающим на Крайнем Севере

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддерживает выход на пенсию проживающим на Крайнем Севере мужчинам в 55 лет, а женщинам в 50 лет, следует из ежегодного доклада о деятельности омбудсмена за 2019 год.

В июле 2019 года председатель комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов и его коллега Алексей Корниенко внесли в Госдуму законопроект, предложив для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин - 55 лет, для женщин - 50 лет.

«При повышении пенсионного возраста не учтены особые условия труда и жизни лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Принимая во внимание климатические особенности указанных территорий, создающие дополнительные риски в сфере охраны здоровья, Уполномоченный поддерживает инициативу о возвращении для указанной категории граждан прежних границ пенсионного возраста (мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет)», — говорится в докладе, текст которого опубликован в «Российской газете».