Уполномоченный по правам ребёнка Мурманской области Алевтина Андреева поздравила воспитанников социального приюта «Берегиня» с началом учебного года

Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» в Кильдинстрое предназначен для временного проживания и социальной реабилитации детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. Работники учреждения помогают ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по ряду причин нуждаются в опеке и поддержке. Учреждение посетила уполномоченный по правам ребёнка Мурманской области Алевтина Андреева.

До назначения на должность детский омбудсмен с 2010 года возглавляла приют «Берегиня», поэтому хорошо знакома с коллективом учреждения, работающего в Кольском районе с 1995 года, и его воспитанниками. Алевтина Васильевна поздравила ребят с началом учебного года, пожелав им успехов в учебе и достижения поставленных целей, и вручила сладкие подарки.

«Школьные годы – чудесные, это самое лучшее время в жизни каждого человека. Именно в школе вы найдёте своих первых друзей, получите много новых и интересных знаний. Помните, что отлично учиться и быть прилежным учеником – это лучший вклад в будущее», – обратилась Алевтина Андреева к юным северянам.

Детский омбудсмен рассказала воспитанникам о том, что 1 сентября 13 лет назад Указом президента РФ учреждена должность уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка. Создание этого института обеспечивает эффективную защиту прав и интересов детей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, социальный приют «Берегиня» в 2020 году отметил 25-летний юбилей. В приюте одновременно проживают несколько десятков детей, для которых созданы все условия: организованы занятия с педагогами и психологами, пятиразовое питание и медицинская помощь.

Фото: https://gov-murman.ru