Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева представила доклад по итогам 2025 года на заседании областной Думы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 24 марта  на заседании Мурманской областной Думы уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева представила ежегодный доклад о результатах деятельности за 2025 год.

В начале выступления она отметила, что работа с обращениями граждан и организаций является одним из ключевых инструментов деятельности уполномоченного, позволяющим выявлять актуальные запросы населения, а также оценивать эффективность существующих механизмов защиты прав ребенка.

«В прошлом году было проведено четыре больших мониторинга. Мне на рассмотрение поступило 314 обращений. В разрезе сфер соблюдения прав несовершеннолетних зафиксировано снижение количества обращений о нарушении права ребенка жить и воспитываться в семье, права на жизнь и защиту от насилия, права на жилище и социальное обеспечение», – рассказала Алевтина Андреева.

Детским правозащитником организована работа по правовому просвещению, которая включает в себя коллективные беседы с детьми в образовательных организациях и организациях среднего профессионального образования, а также встречи с родительскими коллективами.

В отчетном году проведены мониторинги отдельных сфер защиты прав детей, в том числе профилактической работы с подростками, состоящими на учёте, организации летней оздоровительной кампании, организации медицинской помощи и питания в школах, а также трудоустройства подростков в свободное от учёбы время. По результатам проведённых мониторингов даны рекомендации по улучшению положения несовершеннолетних в исследуемых сферах.

Так, например, более 60% опрошенных подростков искали работу в свободное от учебы время, из них почти 70% имели трудовой опыт. Более 90% оценивают свой трудовой опыт положительно и хотели бы работать в дальнейшем. Ребята высоко оценивают губернаторский проект «Работа рядом». В 2025 году временную работу в Мурманской области получили 8000 подростков. Проект «Работа рядом» доказал свою эффективность, особенно в работе с детьми, состоящими на учете.

Продолжена работа по профилактике социального сиротства. По поручению уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в регионах проводится ежеквартальный мониторинг численности детей, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием.

Так, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области снизилась на 6,3%. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях Мурманской области, сократилось на 14,7%. Уровень вторичного сиротства снизился на 28,9%.

«Командная работа даёт реальные результаты. Когда государство и общество объединяют усилия, каждый ребенок получает необходимую поддержку адресно и своевременно. Благодаря слаженной работе всех участников системы защиты детства решаются сложные семейные ситуации, защищаются права и интересы каждого ребёнка, а также находят поддержку те, кто в ней нуждается», – подытожила Алевтина Андреева.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564395/#&gid=1&pid=1

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-

