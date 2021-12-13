Уполномоченный по защите прав предпринимателей займётся вопросами нестационарной торговли

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на прошедшей неделе депутаты областной Думы согласовали кандидатуру Максима Белова на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области. В ходе оперативного совещания в понедельник губернатор Андрей Чибис ещё раз поздравил нового бизнес-омбудсмена и поставил перед ним ряд конкретных задач.

«Очень рассчитываю на то, что коммуникация с правительством будет эффективной. Потому что те налоговые условия, льготы, те инвестиционные проекты, которые мы сегодня сопровождаем, дают совершенно другую основу для экономического роста региона и возможности для бизнеса. Но принципиально важно, чтобы это работало на всех уровнях. Чтобы предприниматели имели чёткое и понятное представление, куда можно пойти «стучаться» за решением проблемы», – подчеркнул глава региона.

Одной из первостепенных задач, стоящих перед уполномоченным, Андрей Чибис назвал урегулирование ситуации в сфере нестационарной торговли. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам губернатора, владельцы фудтраков сталкиваются с множеством препятствий для ведения бизнеса. Глава области поручил Максиму Белову совместно с вице-губернатором Ольгой Кузнецовой и региональным Министерством развития Арктики и экономики взять данную проблему в работу.

«Важно, чтобы каждый такой нюанс Вы, как уполномоченный по защите прав предпринимателей, чувствовали, понимали, реагировали на это и при необходимости подключали нас, чтобы мы поправляли такие вещи. Прошу коллег активно взаимодействовать, помогать, реагировать на запросы уполномоченного», – резюмировал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430934/#&gid=1&pid=1